中國證監會周末宣布證券交易印花稅減半徵收，並於周一生效，以「活躍資本市場、提振投資者信心」。該主管機關並宣布證交所降低融資保證金維持比率規定，並在規範股份減持行為和階段性收緊IPO節奏方面也推出利多政策，該主管機關同時批准37檔基金上市，包括10檔追蹤小型股中證2000指數的ETF基金和7檔聚焦科技股的ETF基金。這些新獲批的基金將為中國股市挹注更多新的資金活水。

中資券商股強勁表態，中信證券和中金稍早前均大漲約9%。

恆生科技股指數勁揚3.50%，成分股普遍上漲，僅比亞迪電子挫8%。微博跌4.3%。小鵬汽車大漲13.52%，漲幅最大。

比亞迪電子宣布以約158億元人民幣，向新加坡捷普（Jabil）收購手機零組件生產業務Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.100%股權。

小鵬汽車稍早前飆升14%，該公司宣布向滴滴全球收購智能車開發業務Xiaoju Smart Auto的100%股權。