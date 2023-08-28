全球約有9成的稀土在大陸提煉，這也引發美國的擔憂和恐懼，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前受訪時表示，大陸對稀土的掌控令美國供應鏈變得脆弱。

戴琪接受CNBC採訪時指出，大陸掌控全世界的稀土市場、手握稀土開關，她強調，除非美方能取得並創造額外供應鏈，否則仍徹底易受大陸的影響。

戴琪說，大陸約在10年前將稀土價格哄抬過高，當時一些美國礦場得以重啟營運，但大陸一砍價，這些公司又被迫關閉。她提及，在1980年代之前，美國占稀土金屬市場絕大多數，但海外勞動成本較低以及環保標準，使稀土產業撤離了美國。

戴琪提到，大陸不僅擁有較多的天然資源，也在於有能力追求協調一致的工業與貿易政策，允許他們在關鍵的全球市場上握有強大的定價權力。

戴琪說，北京當局設法為稀土業提供支援，大陸至少每5年就設定經濟計畫和一些目標，比如提升科技的自給自足以及達到碳中和等。

戴琪示警，當今稀土供應鏈現況並非美國想要的，因為美國希望供應鏈更具多樣性、能夠信賴，並能提供更多選擇。