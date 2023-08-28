前衛生署長楊志良昨日指出，當今台灣社會家暴、輕生等負面新聞頻傳，是因民眾沒辦法修理蔡英文總統、行政院長陳建仁，才去打老婆和小孩。對此，民進黨立法院團書記長莊瑞雄28日批評，楊志良近年發言「語不驚人死不休」，如今更說出此類違背社會認知、異於常人的言論，一個當過高官的人講出這種話實在不合理，黨團不敢苟同。

民進黨團上午舉行輿情記者會，莊瑞雄指出，楊志良是很有趣的長輩，近期發言卻常常語不驚人死不休，讓人覺得年紀大了似乎應該更有修養。

他隨後羅列近年來楊的失言語錄，2018年11月楊志良，稱「該年是虐童事件最多的一年，國民黨真是不會選舉，用這個就可以把蔡英文總統幹掉，因為這些人從未照顧小孩，不知道有多辛苦」，簡直歧視未婚女性；2021年1月，當時某北部醫師因協助為重症病患插管過程中染疫，楊卻稱自己是院長的話，就開除那位醫師，相當無情。

他提到，昨日楊志良出席鴻海創辦人郭台銘的主流民意大聯盟造勢，談到憂鬱症、年輕族群會自殺自殘，是因為無法修理蔡英文、陳建仁，因為兩人有保鑣，才會去打老婆、打小孩，「這種言論都已經異於常人」，此類違背社會一般認知的言論，盡量少一點會比較好，畢竟楊志良曾經當過高官，講這種話確實很不合理，黨團不敢苟同。