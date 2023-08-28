微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）等指標業者紛推出LLM提供企業選擇，考量成本與資安因素，企業初期導入LLM以雲端代管制為首選。
黃耀漢指出，美國生成式AI平台Writer問卷調查顯示，2023年1至4月美國企業20％曾使用5種以上的生成式AI軟體，其中，前五名使用軟體皆為生成文字類，主要應用於資訊系統、營運管理等領域，有鑑於此，指標業者紛推出LLM，以商業模式區分，微軟、Google為B2B與B2C，Amazon Web Services（AWS）為B2B。
DIGITIMES研究中心分析師黃耀漢觀察，ChatGPT熱潮推動生成式AI技術快速發展，軟體業者看好生成式AI市場前景，紛紛投入生成式AI軟體開發，其中關鍵技術在於大型語言模型（Large Language Model；LLM）。
微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）等指標業者紛推出LLM提供企業選擇，考量成本與資安因素，企業初期導入LLM以雲端代管制為首選。
黃耀漢指出，美國生成式AI平台Writer問卷調查顯示，2023年1至4月美國企業20％曾使用5種以上的生成式AI軟體，其中，前五名使用軟體皆為生成文字類，主要應用於資訊系統、營運管理等領域，有鑑於此，指標業者紛推出LLM，以商業模式區分，微軟、Google為B2B與B2C，Amazon Web Services（AWS）為B2B。
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