微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）等指標業者紛推出LLM提供企業選擇，考量成本與資安因素，企業初期導入LLM以雲端代管制為首選。

黃耀漢指出，美國生成式AI平台Writer問卷調查顯示，2023年1至4月美國企業20％曾使用5種以上的生成式AI軟體，其中，前五名使用軟體皆為生成文字類，主要應用於資訊系統、營運管理等領域，有鑑於此，指標業者紛推出LLM，以商業模式區分，微軟、Google為B2B與B2C，Amazon Web Services（AWS）為B2B。