郭台銘宣布參選2024總統 國民黨火速回應了

鴻海創辦人郭台銘今上午向外界宣布投入下屆總統大選，並聲稱參選是為整合藍白兩黨，對此，國民黨表示極度遺憾，郭台銘曾明確承諾要支持國民黨總統參選人侯友宜勝選，不管現在任何理由，都不應推翻白紙黑字承諾，也非親痛仇快的保送民進黨，更呼籲黨內，郭台銘已視同參選人，為其公開站台、動員掃街及其他公開助選行為將違反《黨員行為規範》，若涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。

國民黨指出，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，郭台銘當初表達參與國民黨提名之意願時，其實並非國民黨黨員，但國民黨基於主流民意是「下架民進黨」，仍將其納入評估，徵召過程、時程與相關依據，都非常清楚且公開，事前也已充分讓侯、郭兩位參選人理解，經公平公正程序，由侯友宜勝出。

國民黨提醒，郭台銘創辦人在5月17日徵召結果公布時，更曾在臉書親自發布《我心長照中華民國》貼文，強調「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」、「昨日晚間面賀侯市長被徵召時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的和平、繁榮、清廉的主要政見，期望能持續推動」。

國民黨說，可見郭台銘創辦人已明確承諾要支持侯友宜市長勝選，更將其重要政見託付給侯友宜促其認真實現，不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次且白紙黑字之承諾、違逆捍衛中華民國之共同理念。

國民黨強調，郭台銘是關公的信徒，關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾。為了讓台灣人民免受戰爭荼毒，為了讓中華民國免於向下沉淪，只有非綠陣營團結在一起才是真正忠於國家，只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解。

國民黨表示，對於郭台銘的心意及其團隊的動向與想法都有清楚掌握，相信郭台銘最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德。

國民黨強調，郭台銘今正式公布其獨立參選、參與連署之意向，已視同《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範》內規範之「參選人」，為其公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為將違反《黨員行為規範》。黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。