美國以維護國安為由，對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，原先吸引海外人才的計畫也被迫中止。然而經過調查，計畫改名低調進行，且挖掘的人才多半曾就讀美國頂尖大學，甚至受過美國哈佛、麻省理工學院或史丹佛大學訓練。

南華早報引述路透社報導指出，直到2018年為止，大陸一直透過資金雄厚的計畫，招募受過國外培訓的菁英科學家，但美國政府認為該計畫對國家利益和技術霸權造成威脅。

然而從2019至2023年的500份政府文件與招募訊息可以發現，大陸並未放棄國際人才競賽，提供42至70萬美元的簽約金，另外還有購房補助等措施，該計畫的名字也從「千人計畫」改為「啟明計畫」但實質上差異不大。

知情人士還爆料，海外延攬計畫以菁英為主，不乏許多畢業於美國頂尖大學的科學家，甚至還包括曾經接受過哈佛、麻省理工學院或史丹佛大學培訓的人才，目前無法確定該計畫到底吸收了多少人才，但報名人數已傳出有數千人。

報導提到，不具名的美國官員表示，雖然在美國挖角人才並不違法，但如果研究人員接受美國政府資助或進行研究時，未能披露與大陸實體的關係、非法分享訊息或違反出口管制措施，就會面臨違法風險。

即使受到美國制裁，但大陸晶片業求才若渴，今年更面臨超過20萬名的人才缺口，從上游到下游都積極徵才。