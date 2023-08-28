日本福島核汙水24日正式排海，中國、韓國出現「搶鹽潮」，台灣近日也出現類似現象。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳28日呼籲，政府嚴密監控進口食品、台灣食品或水產類食品，呼籲民眾千萬不要人云亦云，過正常生活即可，也提醒經濟部應關注是否有人藉機打亂消費市場。

民進黨團上午舉行輿情記者會，劉世芳指出，台灣民眾搶鹽現象主要是受到中國影響，外媒BBC近日也將中國搶鹽潮形容為「盲搶鹽」。她強調，其實台灣鹽是夠的，台鹽公司近日製圖指出「人腎（人生）可貴」，意思是鹽吃過多了對腎有所傷害，不希望因核汙水排放，造成國內出現搶鹽風潮。

劉世芳呼籲，民眾就是照著正常生活，無論是進口食品、台灣食品或是水產類食品，都在政府嚴密監控中，千萬不要人云亦云，只要網路上有什麼消息，就一窩蜂去搶購什麼，她也提醒經濟部，如果有人藉此打亂消費市場，或有囤積、搶買、搶賣的狀況，一定要站在消費者角度嚴格把關。