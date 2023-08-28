法人分析，上週因為輝達財報造成股市上下沖洗，主要是輝達的利多已經為市場預期，所以實際數字再優秀也不能激起熱情。然而在激情過後，市場還是會回歸理性，輝達的財報確實透露AI的建置投資持續擴張，而投資機構對於業績獲利也上調，因此短線固然是利多出盡，但是眼前要務就是觀察浮動籌碼是否掃清，以及在這波大亂鬥中，股價走勢透露的訊息。

今早台股雖然仍反彈維持紅盤，但本波大盤回檔，型態上造成M頭套牢區，留意半年線是否有強力支撐，目前看來仍有近200點的差距。若半年線失守，則恐下壓到16000點之下尋求滿足。

今早金融股及半導體族群成為台股中流砥柱，權值股台積電、聯電和聯發科穩盤，而3檔半導體個股盤中觸及漲停，包括統懋(2434)、聯傑(3094)、矽力*-KY(6415)等。

至於金融股今早類股指數反彈逾1個百分點，個股中如兆豐金、富邦金(2881)、國泰金(2882)和開發金(2883)也都發揮穩盤效果，旺旺保(2816)盤中更鎖住漲停價。