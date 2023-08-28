自稱音樂人的徐姓男子3年前以拍攝專輯封面為由，誘騙剛滿20歲的女模至其租屋處，在巧克力中飲品攙入FM2迷昏性侵，還一度嘗試肛交，最高法院駁回徐的上訴，認定他犯後辯稱被害人同意與他性行為，毫無自省悔悟之心，依藥劑強制性交罪判處有期徒刑10年定讞。

徐男在2019年4月間，經由交友軟體認識被害女子，2020年1月2日下午3點多，他透過LINE通訊軟體與她聯繫，以須拍攝即將出道之藝人專輯封面為由，邀約她作為模特兒，於同日至其位於台北市的租屋處進行拍攝。

被害人在當天下午抵達其租屋處後，徐男用摻有第三級毒品氟硝西泮（FM2）成分之巧克力飲品給她飲用，她藥效發作而陷於昏睡之際，以將手指及生殖器進入其私處。

被害人當時之男撥打電話聯繫她 ，她因電話鈴響醒來，感覺徐男欲將生殖器插入其肛門而未進入，因而驚醒並出聲質問，後來她起身接聽電話，對方查覺有異詢問所在位置後，前往徐租屋處附近捷運站與她會合，再到醫院抽血、採尿檢驗並報警處理。

台北地方法院一審及台灣高等法院二審斥責徐男惡性重大，且犯始終否認犯行，毫無自省悔悟之心，及迄未與被害人和解與賠償其損害，將徐男判刑10年，徐男提上訴，最高法院駁回確定。

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