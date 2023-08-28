地方執法官員今天表示，在美國佛州傑克森維爾市平價連鎖店達樂公司（Dollar General）槍殺3名非裔的白人槍手是一名21歲男子，他合法購買槍枝，也沒有前科。

路透社報導，警長華特斯（T.K. Waters）在記者會上表示，槍手帕爾米特（Ryan Christopher Palmeter）與父母同住在傑克森維爾市（Jacksonville）郊區，他在犯案後飲彈自盡身亡。

當局稱這起槍擊事件是出於種族動機，還說帕爾米特對媒體、他的雙親和執法部門撰寫了「幾份宣言」，詳細描述他對非裔的仇恨。

華特斯說：「沒有前科，什麼都沒有。」他補充說：「唯一登記在案的是與他兄弟的家庭暴力紀錄，沒有危險信號。」

但華特斯表示，帕爾米特2017年曾因名為「貝克法」（Baker Act）的州法遭短暫拘留，該法案規定，在精神健康危機期間，一個人可「被帶到接收機構進行非自願檢查」。

路透社目前無法聯繫到帕爾米特家人發表評論。

華特斯說，帕爾米特還留下遺囑和遺書。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120828

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