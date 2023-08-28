日本8月24日開始排放核處理水入海，引起多國擔憂。大馬科學、工藝及革新部（MOSTI）除在東馬沙巴海域安裝輻射偵測儀，也會對日本進口的高風險食品進行第4級檢測。

日本24日起把核處理水排海，中國隨即宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，抵制日本其他食品的聲音迅速蔓延，甚至波及美妝用品。

科學、工藝及革新部長鄭立慷昨天透過社群平台臉書（Facebook）表示，針對日本政府排放核處理水入海，大馬已在東馬沙巴海域安裝一架輻射偵測儀器，另也會在大馬領海增加4架輻射偵測器，檢測海域輻射情形。

他在臉書指出，大馬政府瞭解人民的擔憂，非常關注這件事，並透過科學、工藝與革新部轄下的大馬原子能局在沙巴海域安裝「多光譜水質監測系統」，檢測大馬海域水質。

鄭立慷說，儀器每天24小時運作，檢測大海水質輻射情況。目前在東南亞國家中僅有越南和新加坡有安裝偵測儀器，大馬是第3個安裝這種儀器的東南亞國家。

他強調，衛生部也從24日起對日本進口的高風險食品進行第4級檢查，藉以分析放射性物質含量。（編輯：陳惠珍）1120828