民進黨團上午舉行輿情記者會，書記長莊瑞雄出席。（黃婉婷攝）

駐日代表謝長廷一席「微量放射性元素對身體有益」，被質疑是為日本排放核汙水開脫，遭在野圍剿。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄28日替謝長廷緩頰，笑稱謝長廷談的是觀光，並懷念故鄉北投的溫泉，強調在野沒必要藉機拿來做政治攻防。

謝長廷日前在臉書分享日本仙北市出差行，提到311地震後，世人對放射性議題有些敏感，但微量放射性元素反而對身體有益，如北投溫泉、日本玉川溫泉含有微量鐳，研究對健康有益；由於日本24日起排放核汙水至太平洋，這番話被質疑是為日方開脫，但他事後強調，自己指的是溫泉中鐳的相關效果，而非核汙水。

對此，莊瑞雄上午在黨團記者會指出，謝長廷出身台北市士林、北投區，可能因為人在日本，特別懷念北投溫泉，那些發言是針對北投微量礦物質元素，但剛好碰到國內在討論核汙水議題，所以引發誤解。

他強調，前提不同、議題不同，謝長廷談的是觀光和溫泉，在野黨卻如獲至寶，相互混淆，拿來做政治攻防，實在沒有必要，還笑說「有空可以到北投去泡泡溫泉！」