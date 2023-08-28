為活躍資本市場、提振投資者信心，大陸財政部、稅務總局昨天（8月27日）公告，自今天（2023年8月28日）起，證券交易印花稅實施減半徵收。證監會也同步陸續發布多則重磅利多措施：收緊IPO、規範減持、鼓勵加槓桿。據鳳凰網財經報導，受利多消息刺激，今天A股開盤後大漲，滬指漲5.06％，深證成指漲5.77％，創業板指漲6.96％，券商股掀漲停潮，期貨板塊、保險板塊全線衝高。

富時中國A50指數期貨在上一交易日夜盤收漲0.13％的基礎上高開，漲幅擴大至5％。

香港恆生指數開盤漲3.13％。恆生科技指數漲4.88％。中國恆大復牌跌超86％，此前公告上半年淨虧損合計392.5億元人民幣。

亞洲市場今日高開。日經225指數開盤上漲0.92％，報31919.50點。日本東證指數開盤上漲0.8％。韓國首爾綜指開盤上漲0.6％。

國內商品期貨早盤開盤，漲多跌少。棕櫚油、豆油等漲逾2％，液化氣、NR等漲超1％，焦炭、焦煤等小幅上漲；澱粉、熱卷等小幅下跌。

A股迎接「頂配」利好

昨天（8月27日）傍晚，大陸財政部、稅務總局發佈公告稱，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。緊接著，證監會又宣佈三項利好，包括收緊IPO及再融資、調降融資保證金、限制部分減持。

疊加前期已經落地的降費減傭、稅收優惠延續，以及多部門協同大力推進中長期資金入市，分析認為，「政策底」逐步確認。

陸證監會「三箭齊發」

在印花稅宣佈減半徵收之後，大陸證監會又宣佈三項利多，包括收緊IPO及再融資、調降融資保證金、限制部分減持。其中，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

「根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。」大陸證監會表示，對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資將關注其必要性和時機，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資進行適當限制。

同時，槓桿交易鬆綁，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100％降低至80％。大陸證監會表示，在槓桿風險總體可控的基礎下，適度放寬融資保證金比例，有利於促進融資融券業務功能發揮，盤活存量資金。

對投資端的呵護還體現在減持政策的調整上。對於上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30％的，大陸證監會要求，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。

同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。