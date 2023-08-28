熱門登山路線奇萊東稜沿線山屋少，山友多選擇紮營休息，管轄單位太魯閣國家公園管理處考量山區氣候多變，為提供山友緊急避難場域，去年選定3處營地興建山屋，經直升機將建材與人力運送上山，現已陸續完工，待與花蓮縣秀林鄉公所申請門牌後即正式啟用。
登山活動近年蔚為風潮，太魯閣國家公園管理處為提供山友高山良好的住宿環境，及緊急避難空間，2019年起規畫在轄內熱門登山路線興建避難山屋，目前已在屏風山興建屏風避難山屋，畢羊縱走（畢祿山與羊頭山）路線則是在鋸山東峰前營地建蓋鋸東避難小屋，2座山屋均已開放申請使用。
由於奇萊東稜縱走路線是登山熱門路線之一，不過沿途山屋數量少，山友多在磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處紮營，因此太管處去年便選擇在3處各興建1座避難山屋，經同年11月中旬協請空勤總隊出動直吊機吊掛建材，並載運人員上山建蓋，目前已陸續完工。
太管處環境維護課長何文晟指出，1棟山屋建材重量逾6公噸，空勤直升機前幾趟因油料多，為能順利起飛，只能載送較輕的建材；等油料變少，才能載運較重的建材上山，經來回數10趟後終於順利完成載運。
他說，山屋建材使用強化鋼管與台灣杉木，讓山屋輕量化也符合環保，同時考量山區強陣風，周邊也特別設置蛇籠加強穩固山屋。
何文晟表示，奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地山屋去年興建完成，大理石營地今年7月完工，待取得使用執照後，並向秀林鄉公所等單位申請門牌號碼後，即可正式啟用。
奇萊東稜一次可撿5座百岳，包括奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山、立霧主山及帕托魯山，不過沿線有許多陡上急下的橫斷地形、碎石坡及斷崖，至少需花費5至6天才能完成，被山友列為C＋級的百岳縱走路線外，與馬博橫斷、南三段及干卓萬等3條路線，被岳界公認為台灣4大障礙路線。
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