太魯閣國家公園管理處去年選定奇萊東稜路線的磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處興建山屋，現已陸續完工，待與花蓮縣秀林鄉公所申請門牌後即正式啟用。圖為磐石中峰山屋。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園管理處去年選定奇萊東稜路線的磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處興建山屋，現已陸續完工，待與花蓮縣秀林鄉公所申請門牌後即正式啟用。圖為北鞍三叉避難山屋。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園管理處為提供山友高山良好的住宿環境及緊急避難空間，2019年起規畫在轄內熱門登山路線興建避難山屋。圖為屏風避難山屋生態廁所，且有申請門牌。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園管理處為提供山友高山良好的住宿環境及緊急避難空間，2019年起規畫在轄內熱門登山路線興建避難山屋。圖為屏風避難山屋。（羅亦晽攝）

熱門登山路線奇萊東稜沿線山屋少，山友多選擇紮營休息，管轄單位太魯閣國家公園管理處考量山區氣候多變，為提供山友緊急避難場域，去年選定3處營地興建山屋，經直升機將建材與人力運送上山，現已陸續完工，待與花蓮縣秀林鄉公所申請門牌後即正式啟用。

登山活動近年蔚為風潮，太魯閣國家公園管理處為提供山友高山良好的住宿環境，及緊急避難空間，2019年起規畫在轄內熱門登山路線興建避難山屋，目前已在屏風山興建屏風避難山屋，畢羊縱走（畢祿山與羊頭山）路線則是在鋸山東峰前營地建蓋鋸東避難小屋，2座山屋均已開放申請使用。

由於奇萊東稜縱走路線是登山熱門路線之一，不過沿途山屋數量少，山友多在磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處紮營，因此太管處去年便選擇在3處各興建1座避難山屋，經同年11月中旬協請空勤總隊出動直吊機吊掛建材，並載運人員上山建蓋，目前已陸續完工。

太管處環境維護課長何文晟指出，1棟山屋建材重量逾6公噸，空勤直升機前幾趟因油料多，為能順利起飛，只能載送較輕的建材；等油料變少，才能載運較重的建材上山，經來回數10趟後終於順利完成載運。

他說，山屋建材使用強化鋼管與台灣杉木，讓山屋輕量化也符合環保，同時考量山區強陣風，周邊也特別設置蛇籠加強穩固山屋。

何文晟表示，奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地山屋去年興建完成，大理石營地今年7月完工，待取得使用執照後，並向秀林鄉公所等單位申請門牌號碼後，即可正式啟用。

奇萊東稜一次可撿5座百岳，包括奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山、立霧主山及帕托魯山，不過沿線有許多陡上急下的橫斷地形、碎石坡及斷崖，至少需花費5至6天才能完成，被山友列為C＋級的百岳縱走路線外，與馬博橫斷、南三段及干卓萬等3條路線，被岳界公認為台灣4大障礙路線。