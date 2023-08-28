中國恒大28日在港股復牌首日開盤跌近90％，截至盤中報每股0.29港元，總市值38.29億港元，換算每股淨資產為－42.303港元。這是恒大停牌近2年5個月後的首日股票復牌交易日，在停牌前，恒大股價為1.65港元，對應總市值約為217.8億港元。

但值得一提的是，港股盤勢28日高開，恒生指數漲幅超過3％、恒生科技指數漲4％，且多隻大陸房企也表現良好，盤中碧桂園、融創中國等漲超過10％，新城發展、龍湖集團漲超8％。

中國恒大27日晚間發佈2023年中期業績，顯示收入為1281.81億元（人民幣，下同）、年增43.57％；期內經營性虧損173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）150.3億元，合計淨虧損合計392.5億元，但公司股東應占虧損330.12億元，較上年同期收窄50.25％。

而統計截至今年6月30日，中國恒大負債總額2兆3882億元，剔除合約負債6039.8億元後為1兆7842.2億元。其中借款占6247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項1兆565.7億元、其他負債1028.8億元。