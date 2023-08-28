鴻海創辦人郭台銘今天宣布投入獨立參選，過去國民黨顧及郭並未宣布參選，藍營地方人士給郭站台都打擦邊球。國民黨立委李德維表示，郭既然已經宣布參選，就是所謂選舉競爭上的對手，從現在開始，相關黨紀必須更嚴格來執行。

李德維說，郭台銘過去在經營企業，沒有參選的經驗，既然宣布參選總統，就把他當作對手來看，包含媒體或一般民眾，就會以總統參選人的身分，來面對郭台銘，郭台銘也必須以此來面對所有人，相信接下來會有更多的考驗，在等待著郭台銘。

李德維說，從現在開始，相關黨紀必須更嚴格來執行，整合的部分也許由參選人跟黨中央來負責，但是所有上上下下的同志，都應該有此認知，就是郭台銘的身分，從此時此刻，跟過去昨天都完全不一樣，每一個黨員應該做好自己身分的拿捏。

對於郭台銘的誠信問題，李德維說，郭台銘有他自己的權利，他想要昨是今非，也是剛好而已，對國民黨而言，就是持續努力走下去。對於還要不要喝咖啡？理表示，揖讓而升，下而飲，在此部分，選舉還是有選舉的規範，或相關風度，即使成為競爭對手，不管是喝咖啡或坐下來聊聊，都是好事。

李德維認為，人無信而不立 ，參選不是開玩笑的，雖然有一點點失望，但選舉就是現實的，國民黨只有更加的團結。有媒體詢問黨紀是否該溯及既往？李認為，沒有溯及既往的問題，因為此時此刻發生，接下來就是由整個黨來做相關處理，過去的已經過去了。

國民黨立委賴士葆則表示，在野陣營覺得不解，郭台銘開口閉口下架民進黨，做的卻是保送民進黨總統參選人賴清德，這很奇怪。當然還是希望團結一切可團結力量，他是重要力量，一起團結比什麼都重要。