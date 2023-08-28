ERCOT在其官網上要求大家在當地時間下午4點到晚上9點之間減少用電量。因為這段用電需求高峰期間，缺乏足夠風力來發電，和晚上無法以太陽能發電，使電力剩餘量降低。

ERCO也在社交平台X（前身為推特）發文，要求德州的商家和居民如果可以的話，就請大家節約用電。其在26日的下午和晚上都曾發出節約用電的要求，直到晚上約10點左右才解除要求。

美國國家氣象局27日表示，德州的休士頓和加爾維斯敦等大城市的溫度高達攝氏43.3度，處在「具危險性的高溫環境」之中，因此維持對這些城市發出極度熱浪警告。