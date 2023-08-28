ERCOT在其官網上要求大家在當地時間下午4點到晚上9點之間減少用電量。因為這段用電需求高峰期間，缺乏足夠風力來發電，和晚上無法以太陽能發電，使電力剩餘量降低。
ERCO也在社交平台X（前身為推特）發文，要求德州的商家和居民如果可以的話，就請大家節約用電。其在26日的下午和晚上都曾發出節約用電的要求，直到晚上約10點左右才解除要求。
美國國家氣象局27日表示，德州的休士頓和加爾維斯敦等大城市的溫度高達攝氏43.3度，處在「具危險性的高溫環境」之中，因此維持對這些城市發出極度熱浪警告。
美國德州電網營運商「德州電力可靠性委員會」（ERCOT）在27日要求居民和商家節省用電，因為在持續高溫的熱浪下，已導致用電需求飆升，使其電網可用電力容量，相較於電力消耗的剩餘量不斷縮小。
ERCOT在其官網上要求大家在當地時間下午4點到晚上9點之間減少用電量。因為這段用電需求高峰期間，缺乏足夠風力來發電，和晚上無法以太陽能發電，使電力剩餘量降低。
ERCO也在社交平台X（前身為推特）發文，要求德州的商家和居民如果可以的話，就請大家節約用電。其在26日的下午和晚上都曾發出節約用電的要求，直到晚上約10點左右才解除要求。
美國國家氣象局27日表示，德州的休士頓和加爾維斯敦等大城市的溫度高達攝氏43.3度，處在「具危險性的高溫環境」之中，因此維持對這些城市發出極度熱浪警告。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。