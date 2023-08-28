南韓知名演員金宇彬憑藉演出韓劇《繼承者們》爆紅，但正當他演藝事業高峰時，他卻在2017年時因罹患鼻咽癌而暫停演藝事業，2019年宣布回歸；然而，金宇彬昨（27）日突在IG發文10年鐵粉智媛（音譯），並悲痛表示：「非常謝謝妳是我的粉絲，我們一定要再見」。

金宇彬27日在IG發出長文哀悼自己的10年鐵粉智媛，他透露，從自己出道以來從對方身上的到許多力量，所以在得知智媛驟逝消息後，金宇彬也飛往釜山送對方最後一程「總是那麼活潑開朗的智媛啊，這麼長一段時間，總是你來看我，我一直到最後道別才知道這段路途是這麼遙遠和辛苦，想起不久前笑著噓寒問暖的你，心真的很痛」。

金宇彬表示，希望對方能在天堂能健康幸福，直到再次相見的那天要合照很多張，繼續聊沒能聊完的話題「你很期待的那些新作品，我會更努力做得更好，請好好看著吧，很謝謝你是我的粉絲，真的很謝謝你，我們一定要再次相見喔」。

貼文一出，智媛的家人、好友都到留言區表達感謝，智媛的妹妹透露，金宇彬親自到場哀悼，給了家人們很大的安慰「因為姊姊每天都愛著的宇彬來見姊姊最後一程，姊姊會毫無遺憾翩翩飛舞的」；此外，申敏兒和am娛樂（金宇彬與申敏兒的經紀公司）也送了花籃哀悼，讓其他粉絲相當感動「Water（智媛的網路暱稱）可以見到過去10年來比誰都還喜歡的宇彬演員，一定會非常幸福的」。