越南的服務業產值佔GDP比重超過4成，看好胡志明市作為越南的數位經濟中心，匯集當地與橫跨亞太的軟體公司與資本，精誠集團邀集AGP團隊百林商智、艾陽科技和視旅科技等三家新創，共同瞄準越南的數位轉型和製造業升級需求，其中「視旅科技」在越南已有成功案例。

除了幾家新創企業的數位轉型方案展示，AGP營運經理林天瀚也在會中分享精誠集團培育臺灣AI新創團隊的經驗，舉辦企業客戶與AGP團隊客製化媒合活動，加速創新科技與產業對接，同時也積極佈局海外市場，協助連結國際市場資源。

此外，當地資訊服務與委外開發業者SotaTek，以及積極參與早期投資的Do Ventures等機構，也獲邀參與活動，並展現對來自台灣新創的創新科技表現濃厚的興趣，及積極探索未來合作的可能。未來精誠也將持續與Startup Island TAIWAN攜手，進一步加強對東南亞市場的合作，亦鼓勵AI新創團隊共同開創更多海外商機，運用多面向的資源實踐產品落地應用。

面向越南市場，精誠除了積極佈局台商供應鏈服務，也與當地生態圈夥伴陸續展開合作，特別是在金融產業的營運應用服務，以及自有資安解決方案，展現台灣在全球數位轉型浪潮中，積極參與和貢獻的關鍵角色。精誠集團AGP主要任務在於協助台灣AI新創加速產品與服務在行業的落地應用，輔導新創與精誠3萬家客戶媒合對接，更投入資源助力新創團隊進軍國際市場，目前合作新創團隊已超過30家。