貨車駕駛自撞護欄下車看，慘遭後方聯結車追撞慘死。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

貨車駕駛自撞護欄下車看，慘遭後方聯結車追撞慘死。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

貨車駕駛自撞護欄下車看，慘遭後方聯結車追撞慘死。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

貨車駕駛自撞護欄下車看，慘遭後方聯結車追撞慘死。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

41歲陳姓貨車駕駛，今凌晨3點行經國道1號南下52公里處時自撞護欄，下車查看時，慘遭後方鄭姓聯結車司機追撞，陳男當場死亡，鄭男無酒駕、手腳擦挫傷送醫，事故現場也一片狼藉、占據外側2線道，國道警方呼籲，發生事故應儘速至後方擺放故障標誌，隨時面向來車並退至安全處所向警方報案等待救援，避免二次事故發生。

41歲的陳姓男子駕駛大貨車，28日3時40分行經國道1號南向52公里處，不明原因撞擊出口分隔道，車輛打橫於中線及外線車道及路肩。

陳男下車查看時，30歲鄭姓男子駕駛營業用半聯結車，行經時疑似未注意車前狀況，閃避不及當場追撞陳男車輛，並撞擊到陳男，導致陳男當場死亡。

警消接獲通報立即趕往現場，陳男倒在路面失去生命跡象，鄭姓駕駛手腳擦挫傷送林口長庚醫院，經醫生診治後無大礙。鄭姓駕駛酒測值為零，陳姓死者送桃園殯儀館待檢察官相驗，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

現場滿目瘡痍，2部大型車零件散落一地、占據外線2車道，號誌燈也被撞倒，現場5時59完全排除、恢復全線通車。

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，開車上路前要養足精神不要疲勞駕駛，發生事故應儘速至後方擺放故障標誌，隨時面向來車，並退至安全處所向警方報案等待救援，如果深夜車速快，現場屬於比較危險的環境，車輛可以移動，可先選擇移動到路肩或直接到國道各分隊報案，警方受理後，會製作雙方筆錄並對車損進行拍攝採證，事故一樣會成案。

一般輕微事故無人受傷，拍照存證後就可移到安全處等待救援，利用手機或1968APP警政報案向國道警察報案，以避免二次事故發生。