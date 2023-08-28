麥當勞「螯龍蝦堡」使用野生螯龍蝦肉，以熟食冷拌的料理方式打造道地的美食體驗。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡中秋獻上「法式肉鬆餅禮盒」及「紅鑽香柚酥禮盒」。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

速食店搶攻暑假尾聲推美味經典品項，麥當勞30日至9月19日端出海味漢堡「螯龍蝦堡」，且人氣甜點「香芋派」也睽違300天回歸；摩斯漢堡瞄準中秋商機推相關禮盒，讓民眾方便就近買。

麥當勞30日至9月19日推出使用野生美洲螯龍蝦特製的「螯龍蝦堡」，全台限量30萬份，限店、限量登場，使用甘甜的野生螯龍蝦肉，以熟食冷拌的料理方式打造道地的美食體驗，每顆「螯龍蝦堡」都能嘗到蝦螯，並拌入口味酸甜略帶檸檬清香的檸檬蛋黃醬，襯托龍蝦肉鮮美多汁的滋味。

麥當勞人氣甜點「香芋派」也重新復活，同樣30日起開賣、售完為止；香甜濃郁的芋頭内餡，吃得到綿密芋泥與芋頭顆粒。同時間也限期推出全新「秘魯高原之星單品咖啡」，嚴選來自秘魯安地斯山脈孕育的阿拉比卡豆，經水洗法帶出層層交疊的莓果、堅果與奶油巧克力香氣，感受在輕盈滑順的口感中，慢慢散發的醇厚尾韻；活動期間購買一杯單品咖啡，即贈一個單品咖啡杯墊。

摩斯漢堡中秋出擊，推兩款節慶禮盒「法式肉鬆餅禮盒」與「紅鑽香柚酥禮盒」售價450元。源自於中式糕餅及西式派皮概念融合，並創新而生的「法式肉鬆餅禮盒」，外皮採法式鹹派工法研製，內餡則挑選台灣豬肉，用嚴謹工法製成香氣十足的美味肉鬆，拌入濃郁奶皇餡，金黃餅皮與奶皇內餡以完美比例，口感厚實，香氣十足。

以經典柚子酥添加健康紅藜麥而成的「紅鑽香柚酥禮盒」，選用台灣在地精心栽種的新鮮文旦柚，果肉香甜，並取其精華果肉部位混入清香柚子皮提味，製成清爽柚子內餡，酥皮外衣則以優質麵粉與紐西蘭奶油入料，清爽微甜不膩口。

另最熱銷的經典蒟蒻禮盒，今年中秋也推新口味「荔枝蒟蒻」，採用台灣荔枝原汁製作，嘗得到自然甘甜，即日起至9月30日，蜂蜜檸檬及葡萄蒟蒻禮盒享買一箱送一箱超值優惠，且每箱加價39元，還能升級為期間限定的「荔枝蒟蒻」禮盒。