Yu just don't mess with Chang pic.twitter.com/mvFppcMNdn — Worcester Red Sox (@WooSox) August 27, 2023

台灣好手張育成選擇留在紅襪小聯盟等待機會，保持打擊的火燙手感，他28日在3A伍襪隊擊出兩支長打，包括1分打點二壘打與陽春全壘打，好表現讓伍襪隊Ｘ平台也開玩笑說：「我們快要用光Yu的雙關語了！」張育成英文名字Yu Chang，向來都被做為you的同音字來做文章，他擊出二壘打時，「Yu千萬不要惹到Chang」就是很有趣的標題。

此戰碰上國民3A紅翼隊，伍襪隊打得不亦樂乎，全場13支安打，12比1大獲全勝，並以4勝2負拿下系列賽。先發打線9人全員都有安打進帳，特別是張育成表現優異，系列賽第3度單場雙安，單周21打數11安打，另有守備美技演出。張育成擔任三壘手，在一次守備飛撲進觀眾席接殺界外球，獲讚「他包辦了一切！」

張育成在伍襪隊出賽12場有2支全壘打、7分打點、兩次盜壘，目前打擊率0.370、上壘率0.420、長打率0.522、攻擊指數0.942是他歷來在3A球隊的最佳表現。張育成本月被紅襪DFA而選擇留在小聯盟，另一位也被DFA降到小聯盟的內野手阿洛尤（Christian Arroyo）近況不佳，在伍襪隊出賽15場僅有打擊率0.145。