台中市第8選區立委參選人、現任市議員謝志忠28日稱自己粉專遭大量機器人假帳號攻擊，翻開對手江啟臣網軍黑歷史，是最大嫌疑人，隔空喊話出來直球對決。立委江啟臣服務處則表示，公眾人物本應接受檢驗，不要把民意當敵意，網軍攻擊要請教蔡英文、賴清德，民進黨不要作賊喊捉賊！

謝志忠表示，8月18日大雨造成新社積水，接到鄉親陳情立刻趕赴現勘，並在粉專發文說明處理方式，卻遭大量假帳號按「怒」、洗版，並攻擊其他綠營議員試圖分化，高達近100個網軍。另8月25日他推薦牛稼莊獲米其林必比登貼文中，再次遭大量假帳號留言洗版，嚴正譴責對手惡行。

謝志忠指出，過去國民黨黨主席選舉時，對手江啟臣曾被媒體揭露持有網路機器人大軍，並被指控有公關公司、金主共同經營側翼攻擊朱立倫，江發動網軍攻擊黑歷史歷歷在目，他合理懷疑江啟臣或其團隊是最大嫌疑人。

謝志忠也說，關心地方鄉親需求、推薦地方美食何錯之有？自己勤跑選區、會勘積水、推薦美食卻引來網路機器人攻擊，顯然是對手心裡著急，開始用奧步洗版，想要在留言區帶風向，接下來若持續有網軍攻擊，並有違法留言，絕對會搜證報警，呼籲對手走出電腦螢幕，直球對決來場君子之爭，不要再用旁門左道壯膽。

江啟臣服務處表示，賴清德競選總部才剛對疑似用網軍洗留言一事回應：「距離選舉越近，這種造謠、移花接木的抹黑手法只會更多，望媒體善盡查證之責，不要淪為特定陣營的打手。」強調網軍攻擊應該要請教蔡英文、賴清德，因為一個被稱作是網軍頭、一個是被害者，民進黨不要作賊喊捉賊！

江啟臣服務處說，公眾人物本來就應該接受檢驗，不要把民意當敵意，不要選舉一到就捕風捉影、造謠抹黑。江委員從5月就質詢數位部解決網路詐騙，但到現在還是盜圖詐騙不斷，身為民代應多關心民眾遭到詐騙，一起好好監督蔡政府打詐無方、資安無能的問題，這才是身為民代的本務。