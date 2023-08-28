回顧上周，市場底部價格有撐，原物看跌不易，盤價由平轉升，國內廢鋼、鋼筋基價每公噸齊漲200元，型鋼產品基價則平盤，連續9周持平。豐興表示，需求仍有阻，下半年需求並未顯著樂觀。

豐興本周盤價再度持平，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，廢鋼收購價在每公噸1.13萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為每公噸383美元，主要受到國際需求不佳，交投清淡，因此日廢持平。國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價則小漲，從每公噸368美元漲為372美元，漲幅略微擴大，主要為土國採購價格持續小幅上漲，美廢收集成本高支撐出口價格，故美廢本周報價持續小漲，成本支撐下，下檔有撐。

澳洲鐵礦砂也由每公噸109.75美元上漲至116.2美元。受到大陸降息政策利多加持，政策做多下，鐵礦砂上周強漲收每公噸116.2美元，但房地產相關不利消息衝擊市場信心，小鋼胚、螺紋鋼與熱軋價格均小幅震盪。