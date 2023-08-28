國台辦強硬回應陸委會開放兩岸旅遊的措施，對此交通部長王國材表示，如果雙方都認為兩岸應該交流，我們期待這一個月內對岸有比較正面的回應；不過他也說：「我現在是看不出來。」

王國材今日上午參加「偏鄉共享運輸成果發表及跨部會資源整合研討會」之前接受媒體聯訪，被問到國台辦強硬回應陸委會開放兩岸旅遊的措施，王國材表示，陸委會24日宣布，9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士可來台觀光，另陸委會也規劃恢復大陸團客來台，每日限額2000人次，準備期1個月。

王國材表示，台灣這邊經過很多討論，也回應國內旅遊業訴求，準備期1個月包括導遊、領隊的訓練；接待能量的準備；到大陸或是來台灣的遊程等等。

王國材說，陸委會和交通部的討論中也釋出善意，這一個月的準備期，除了準備上述事務，也期待中國大陸有比較正面的回應，「我現在是看不出來。」他表示，如果雙方都認為兩岸應該健康有序交流，期待這一個月內對岸有善意回應，我方就會按照既有計畫，持續讓兩岸團客完成開放。

至於缺工的部分，王國材表示，勞動部已經有擴大就業方案，交通部也給予旅宿業清潔人員補助，另外遊覽車人員也正訓練中，「準備應該是沒有問題，最重要是對岸開放心胸。」