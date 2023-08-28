為活絡市場資本市場，大陸官方近日發布「印花稅」減半徵收等一系列利多政策，大陸英大證券首席經濟學家李大霄呼籲，應該保持一級市場和二級市場的平衡、引入資本和融資速度的平衡等原則，才能更多散戶投資者受益，而讓投資者賺錢則是中國股市長期發展的關鍵。

李大霄在大陸《環球時報》撰文指出，讓投資者賺錢是中國股市長期發展的關鍵，而股票市場的準確定位是散戶能夠賺錢的前提。股票市場是投融資的場所，自然需要平衡投融資雙方利益。

他表示，截止到2023年8月14日，大陸A股年內新股發行平均市盈率為52.46倍，而截止日A股近三月新上市股票市盈率為38.49倍，同期全部A股市盈率為17.34倍，新老股票估值差距巨大。一級市場和二級市場並不平衡，新股變成老股的過程中估值變低，新股泡沫需要由業績成長或二級市場股價下跌來消化。當一級市場估值定價低於或者等於二級市場時，投資者才有機會賺錢。只有保持一級和二級市場平衡，才能讓投資者，包括散戶賺錢成為可能。

李大霄還稱，引入資本和融資速度的平衡是市場穩定的基礎。若引入資本的速度大於融資速度，市場有望持續上漲；若引入資本的等於融資速度，市場可能不漲不跌；若引入資本的小魚融資速度，市場大概率將持續下跌。

他直言，現實情況是，融資是剛性的，而引入資本是非剛性的，所以實現市場的平衡是一個巨大的挑戰。建議用引入資本的速度來設計融資速度，這樣市場才有望平衡，投資者賺錢才能成為示範效應，散戶投資者賺錢才能成為可能。大陸證監會公布階段收緊IPO、限制減持、調降融資保證金等一系列利好政策，抓住了問題的核心，保證了市場平衡。

此外，李大霄認為，要提升上市公司品質是投資者，包括散戶投資者賺錢的關鍵。當然，散戶投資者要在股市賺到錢，還涉及一些知識和技術的瞭解和積累。樹立良好的股東文化是讓投資者賺錢的重要一環。上市公司善待投資者，才能讓投資者賺錢。

他強調，散戶是中國股市主要的貢獻者和奉獻者，呼籲中國股票市場的設計者、上市公司、仲介機構一起樹立保護散戶、愛護散戶、讓散戶賺錢的理念和氛圍，讓散戶賺錢是中國股市長期健康穩定發展的關鍵。