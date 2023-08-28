高雄工務局長楊欽富28日表示，自2012年起，該局已舉辦11屆高雄厝綠建築大獎，獲得熱烈迴響，在良好競爭下，透過爭取榮耀及肯定，彼此互相學習及觀摩，並藉由此一甄選活動，讓未來高雄市建築風貌，能夠在各項創新又創能的法令中，逐漸轉型高雄厝建築特色風貌。
高雄工務局表示，今年度高雄厝綠建築大獎參賽組別將區分為公共建築組、商辦建築組、集合住宅店舖組、以及透天住宅組等類，預計錄取20件。報名時間即日起至112年9月15日下午5時止，只要是112年9月15日前完工並取得使用執照的建築物，即可報名，
高雄市政府工務局今年持續舉辦第12屆高雄厝綠建築大獎，以落實環境永續、反映在地自明性、以及居住建康三大核心理念，並推動高雄厝綠建築設計、「高雄市綠建築自治條例」、及「高雄市建築物設置太陽光電實施辦法」，期待進一步邁向數位與淨零雙軸轉型，讓高雄從傳統工業城市轉身成為一個智慧、科技、永續的宜居城市。
高雄工務局長楊欽富28日表示，自2012年起，該局已舉辦11屆高雄厝綠建築大獎，獲得熱烈迴響，在良好競爭下，透過爭取榮耀及肯定，彼此互相學習及觀摩，並藉由此一甄選活動，讓未來高雄市建築風貌，能夠在各項創新又創能的法令中，逐漸轉型高雄厝建築特色風貌。
高雄工務局表示，今年度高雄厝綠建築大獎參賽組別將區分為公共建築組、商辦建築組、集合住宅店舖組、以及透天住宅組等類，預計錄取20件。報名時間即日起至112年9月15日下午5時止，只要是112年9月15日前完工並取得使用執照的建築物，即可報名，
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