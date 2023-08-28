高雄工務局長楊欽富28日表示，自2012年起，該局已舉辦11屆高雄厝綠建築大獎，獲得熱烈迴響，在良好競爭下，透過爭取榮耀及肯定，彼此互相學習及觀摩，並藉由此一甄選活動，讓未來高雄市建築風貌，能夠在各項創新又創能的法令中，逐漸轉型高雄厝建築特色風貌。

高雄工務局表示，今年度高雄厝綠建築大獎參賽組別將區分為公共建築組、商辦建築組、集合住宅店舖組、以及透天住宅組等類，預計錄取20件。報名時間即日起至112年9月15日下午5時止，只要是112年9月15日前完工並取得使用執照的建築物，即可報名，