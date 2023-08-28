豆腐是大眾熱愛且熟悉的食材，但種類繁多，該如何選擇才好？對此，營養師劉雅惠針對賣場常見的4種豆腐製品進行介紹，並分別從熱量、蛋白質及納含量進行比較，在挑選上，她建議先以板豆腐為優先，其次是雞蛋豆腐，至於嫩豆腐和百頁豆腐就比較不推薦，尤其後者油脂含量、鈉含量都很高。

劉雅惠在粉專「營養師Emma」發影片表示，賣場的豆腐大致可分為4種，包括雞蛋豆腐、百頁豆腐、板豆腐和嫩豆腐。一般熟知的豆腐，絕大數都是黃豆研磨成豆漿，並加入凝固劑而成的。

劉雅惠指出，實際看營養標示，雞蛋豆腐、板豆腐和嫩豆腐，它們的原料都是水加黃豆製成的。而板豆腐與嫩豆腐的差別在於，使用的凝固劑不同，嫩豆腐口感較為滑順、含水量高，但蛋白質偏低；此外，若想補鈣，則應選擇板豆腐。

劉雅惠接著說明，由於雞蛋豆腐加了雞蛋，與嫩豆腐相比，蛋白質比例高了許多；不過，它還加了鹽來調味，所以鈉含量高於一般豆腐的10倍以上，每100公克就達270毫克。

至於很多人喜愛的百頁豆腐，劉雅惠提到，從成分上來看，只有它不是用黃豆做的，而是直接添加大豆蛋白，還有一些樹薯澱粉製成，也會加入糖跟鹽來調味，所以鈉含量跟雞蛋豆腐不相上下；值得注意的是，百頁豆腐的油脂含量添加的非常高，所以吃了它不但補了蛋白，還補了很高的油。

劉雅惠表示，若從熱量選豆腐，最推嫩豆腐，最不推薦百頁豆腐；若從蛋白質選豆腐，板豆腐、百頁豆腐、雞蛋豆腐三者不相上下，嫩豆腐則最低；若看納含量，百頁豆腐和雞蛋豆腐都很高。

綜合以上，劉雅惠建議挑豆腐順序，應先選板豆腐，再來是雞蛋豆腐，而嫩豆腐和百頁豆腐就比較不推薦。另外，她也提醒，雞蛋豆腐烹調時，不要再加太多調味料。