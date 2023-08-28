近年大目釋迦內銷價格低落，入不敷出，台東釋迦農計畫性減產約4萬斤因應。（蕭嘉蕙攝）

台東大目釋迦夏期果陸續進入採收期，因應強颱蘇拉來襲，縣長饒慶鈴今上午前往果園視察防災整備，大目釋迦農怨減產救不回內銷價格，盼搭上年底銷陸順風車，饒慶鈴心疼農民看天吃飯，喊話「農業部長行行好，幹正事」。

台東釋迦爭取恢復銷陸成功，首批鮮果預計將於今年底出貨，但長久以來外銷多以鳳梨釋迦為主，不過近年大目釋迦內銷價格直直落，農民盼政府協助加強冷鏈運輸系統，讓大目釋迦也能銷往大陸，挽救321成本價。

釋迦農羅重元表示，去年大目釋迦價格低落，大、中、小果價格分別為30、20、10元，也就是俗稱的321成本價，今年計畫性減產約4萬斤，否則種愈多賠愈多，希望協助拓展銷售通路。

另有釋迦農哀怨道，鳳梨釋迦不管是銷量或是價格都比大目釋迦好，對於單一種植大目釋迦的農民來說，這幾年實在是做到想哭。

釋迦農說，釋迦外銷大陸不應偏心鳳梨釋迦，「大目釋迦也可以偷一點」，因為內銷市場僅能消化每月30甲地的大目釋迦產量，一旦出貨量超過60甲地，價格必會崩盤。

饒慶鈴表示，銷陸釋迦並未限制品種，大目釋迦取得產銷履歷也能外銷，但仍需農業部協助地方政府，讓鮮果能順利出口。