北榮桃園分院附設彩虹居失智日照中心「音樂治療」活化腦部，讓失智長者動起來。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

高齡化浪潮中失智長者日趨增加，面臨著複雜且合併多種退化症狀，這些行為症狀可運用藥物改善，或是也可採用「非藥物治療」，都可延緩病程，其中「音樂治療」可活化腦部，北榮桃園分院附設彩虹居特邀音樂老師設計一系列的「音樂治療」活動，順利讓失智長者動起來。

「音樂治療」是透過聆聽熟悉的懷舊歌曲，刺激記憶力、並促進現實定向感與專注力；透過有趣的敲奏音樂勾起過往愉快回憶，能增加長者參與動機，並可促進肢體肌耐力與動作協調性。此外，透過音樂治療適當地抒發情緒，能減緩焦慮、壓力或改善憂鬱，讓心情或情緒有正向的改變；長者主動參與活動的過程可提升其自我掌控感，增強自我形象及成就感。最重要的是能讓長者們開心地參與活動。

台北榮民總醫院桃園分院附設彩虹居失智日照中心，特邀專業音樂老師設計一系列的「音樂治療」活動，懷舊樂譜引起長輩們的共鳴，配上輕快節拍的歌曲喚回活潑可愛的往日情懷；用悅耳的春之聲，打動長輩們溫暖的心，敲打著棒棒糖鼓、鈴鼓、搖鈴等樂器，激發長輩們的熱情。

長輩沉浸在懷舊樂章中，露出滿臉春風的笑容、時而搖擺腦袋自得其樂的輕鬆模樣、時而用專注的眼神認真跟隨著老師的節拍，手腳並用、亂中有序的場景，活潑逗趣極了。

台北榮民總醫院桃園分院院長王智弘表示，不得不敬佩平均年齡約85歲的彩虹居長輩們，用積極的態度參與彩虹居失智日照中心安排的音樂治療活動。專業的彩虹居老師們，持續為長輩們設計符合「動手又動腦 身體一定好」標語特色的非藥物治療活動。