網路改變了行銷方式，新媒體產業也因需求而蓬勃發展，高雄市政府青年局看準未來趨勢，在110年推出全台第一張政府發行的新媒體行銷證照「新媒體行銷管理師」後，已有近千名青年及學子取得證照，成為履歷加分項目。今年認證考試邁入第三屆，將證書全面改版，依專業程度分為「合格」與「菁英」二個級別，使證照更具鑑別度，成為企業選才指標，即日起開放報名，想要加入這個新時代行業的有志青年，別錯過這張為自己加分的證照。

高市府青年局定期舉辦就業媒合活動，協助通過新媒體行銷管理師認證考試的青年進入職場。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，為協助企業培育新媒體相關產業行銷人才，青年局持續推出「行銷大師養成計畫」課程，也辦理「新媒體行銷管理師」認證考試，今年為使證照更具鑑別度，將依據考試成績分為「合格」與「菁英」二個級別。「合格證書」代表具備基礎新媒體行銷知識和能力，可快速上手行銷企劃、社群小編、數位行銷等工作；「菁英證書」則代表在新媒體行銷領域具有高度專業水平，能獨立擔任相關工作並提出分析與見解，讓企業能更有效掌握人才能力。

104人力銀行鍾資深副總經理表示，求職者履歷有標註新媒體行銷管理師證照有加分作用。曾經參與青年局「新媒體行銷管理師」認證、現於高雄知名VR遊戲公司擔任技術副總的游東祥表示，新媒體行銷管理師證照的學習範疇相當寬廣，對大多數人來說有不少實用知識與技巧；而從企業主管角度出發，證照在成本控制、廣告策劃及行銷策略等方面，都能對應企業經營與決策，非常推薦給有志從事行銷企劃的青年報考。

第三屆《新媒體行銷管理師》認證考試開放報名， 9月1日前完成報名可享早鳥優惠價。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高市青年局表示，新媒體行銷管理師認證考試範圍，包含新媒體平台經營、行銷策略、影音企劃、數據分析、法律規範五大考科，以及行銷人員必備文案能力的文案改寫題，適合行銷及媒體廣告從業人員、自媒體創作者、想轉職從事行銷領域工作者、為自己履歷加分者。考試內容符合市場實務需求且與時俱進，今年考試因應Google Analytics 4（GA4）改版，「數據分析」考科教材與考題全面更新；而在「法律規範」考科，智財權與商標合法使用更是新媒體產業常遇到的法律問題，將新增更多實務考題，讓考生在未來規劃行銷活動時，有正確的法律知識，避免踩雷。

由高雄市青年局辦理的K-TV高雄新媒體人才培育中心配合認證考試，也於8至11月開辦一系列「認證考試主題講座」課程，除幫助考生備考，也為行銷企劃相關從業人員提供學習資源。課程包括8月30日由英國雪菲爾大學法學博士許舜喨主講「新媒體工作者必備的法律常識」，以及9月5日由出版國內第一本結合GA認證書籍的鄭江宇教授講授「GA4新手攻略，新媒體必修行銷學分」等。

游東祥曾參與青年局「新媒體行銷管理師」認證及「行銷大師養成計畫」課程，現為知名VR遊戲公司主管兼YouTube創作者。（圖片來源：高雄市青年局提供）

今年度「新媒體行銷管理師」認證考試定於12月9日（星期六）舉行，於高雄、屏東、台南、台中、台北均設有考場，考生於9月1日前完成報名繳費，就可享有早鳥優惠價960元，曾通過認證的考生報名費只要540元，即可再次參與考試更新認證資格。詳細考照及活動資訊請見高雄市政府青年局官網「主題專區—新媒體人才培育專區」，想要參加的青年朋友可以上網查詢。

高市府青年局「K-TV新媒體人才培育中心」每月舉辦新媒體相關課程，這堂攝影入門課，講師以實際操作指導學員商業攝影技巧。（圖片來源：高雄市青年局提供）