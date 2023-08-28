黃國昌位於汐止水源路二段的「菜園」設置為停車場，現場仍有鐵皮建物、硬鋪面，還畫有停車格，城鄉局裁處違規行為人6萬元罰鍰。（高鈞麟攝）

時代力量前立委黃國昌位於汐止水源路二段的「菜園」設置為停車場，因違反土地分區使用管制，30天改善期限昨天期滿，新北市城鄉局會同農業局、交通局今天前往稽查。由於現場仍有鐵皮建物、硬鋪面，還畫有停車格，未明顯改善，3個單位紀錄稽查結果，裁罰6萬元，如30天改善期未改善，將累進裁處，每次加3萬元罰鍰。

登記於黃國昌及其女兒名下2筆位於新北市汐止區水源段畸零地，先前遭踢爆違法作為停車場，因未申請停車場設置許可，上月31日遭交通局開罰行為人3000元，並由城鄉局列管，違反土管使用部分也要求限期30天改善，而期限到昨天為止。

今天上午10點，新北市城鄉局會同農業局、交通局前往現場稽查，城鄉局開發管理科股長詹宏偉指出，目前現場仍有鐵皮建物、硬鋪面，地上畫有停車格，與前次稽查幾乎一模一樣，明顯未做改善。

詹宏偉表示，依照《新北市政府處理違反都市計畫法》第79條規定，裁處違規行為人6萬元罰鍰，改善期為30天，若超過30天，仍未改善，採累進裁處，每次加3萬，持續處分到改善為止。

針對改善方式，詹宏偉說，因該處位於都市計畫保護區，可比照五股夏綠地模式，須維持原始地形地貌及種植植生，現場看得到的鋪面、建築物都要拆除改善。

至於土地利用部分，詹宏偉說，如有意願申請停車場使用，黃國昌或行為人須向目的事業主管機關申請，交通局審查許可後，才能再利用，審查許可前屬違規狀態，仍可裁罰。

新北汐止水源路黃國昌菜園