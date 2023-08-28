阿富汗塔利班政府下令禁止全國婦女前往境內一處備受歡迎的國家公園，為限縮女性出入公共場合的最新舉措。

位在阿富汗中部巴米揚省（Bamiyan）的班達米爾國家公園（Band-e-Amir National Park），有著寶藍色湖泊和高聳懸崖，壯麗景觀每年吸引成千上萬的民眾造訪。

英國「衛報」報導，然而，阿國「勸善懲惡部」代理部長哈納菲（Muhammad Khalid Hanafi）看不慣園區內女性遊客未遵守規定以正確方式佩戴頭巾，進而下達禁令、要求安全部隊開始阻止婦女入園。

他說：「對女性而言，觀光遊覽不是必要活動。」

人權觀察組織（Human Rights Watch）直指，阿富汗婦女面臨的限制已經夠多，如今再添一筆。自塔利班（Taliban）於2021年重新掌權以來，當局關閉了大多數的女子中學、禁止女性上大學，並阻止許多阿富汗婦女從事援助工作。許多公共場所也禁止女性進入，包括澡堂、健身房和公園。

人權觀察研究員巴爾（Heather Barr）說：「我聽見不止一名阿富汗女性說，塔利班接下來將禁止她們呼吸。」她說：「這聽起來非常誇張，直到你看到他們所做的事情，比如真的試圖阻止女性從事戶外活動和享受大自然等。」

2013年，班達米爾國家公園宣布僱用4名女性公園管理員，在全國尚屬首次，因而成為變革的有力象徵。塔利班重新掌權兩年多後，禁止女性遊覽這座公園成了他們系統性地將女性逐出公共場所的最新舉措。

巴爾說：「一步步的，女性四周的高牆愈築愈高，每家每戶都變成了牢籠。」

塔利班祭出這項禁令後，聯合國阿富汗人權問題特別報告員班奈特（Richard Bennett）在社群媒體發文說：「有誰能解釋一下，為什麼限制女性遊覽班達米爾國家公園，是遵守伊斯蘭教法和阿富汗文化的必要舉措？」

巴爾表示，很難想像實施這項禁令能有什麼正當理由。她說：「除了殘忍，你還能想到什麼解釋？」

巴爾說，班達米爾國家公園「是個神奇的地方，因為你能看見許多家庭在這裡歡笑、野餐、享受生活。這就是塔利班剛剛剝奪的東西，全家人一起享受美好一天的能力，而家庭中的女性成員也是其中一分子」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120828