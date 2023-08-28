大陸知名編劇于正曾捧紅趙麗穎、楊冪、陳曉等人，製作劇集雖然評價兩極，但勝在話題熱度頗高，他時常會對業界大小事發表看法。近日，有網友問于正對於女星劉亦菲與唐嫣的演技如何，對此于正也發表自己的看法，被網友稱讚神回覆。

「神仙姐姐」劉亦菲19歲在金庸作品《神雕俠侶》中飾演小龍女，絕美的古裝扮相襯托出她的空靈氣質，近年則進軍好萊塢飾演真人版《花木蘭》，打響國際知名度，一舉一動均是粉絲的焦點。而女星唐嫣也不遑多讓，大陸女星唐嫣2004年以「中戲校花」身分被張藝謀選中為「奧運寶貝」，表演後順勢出道，因出演《仙劍奇俠傳三》、《錦繡未央》而走紅，如今更是頂流女星之一。

近日有網友好奇的詢問于正「喜歡劉亦菲嗎？劉亦菲和唐嫣誰更有演技？」，于正回覆道：「我喜歡一切優秀的演員，『比較』這個概念必須在同一緯度，即使是同一個演員在不同部戲裡也很難比較，何況不同的演員。怎麼樣？這個回答你滿意嗎？」

而該粉絲被懷疑是劉詩詩粉絲，被許多網友痛批故意挑事，「劉亦菲一直因為美貌而導致演技被嚴重低估了」、「美女友誼長存，顏值對我眼睛很友好」、「為什麼這麼愛挑事呢」、「菲和糖糖關係很好吧我記得，兩位大美女友誼長存」、「于正第一次不正面回答，說明他兩個都喜歡」、「挑撥離間？我仙跟糖糖可是好了很久的小姐妹」