受外界關注的港股中國恒大28日恢復交易，恒大開盤後大跌近87％股價報0.22港幣，現跌幅收斂至79.7％股價報0.335港幣，成交值3.04億港幣。值得注意的是，恒大將在28日晚進行債權人協議安排會議，一系列會議將自下午6時開始舉辦。
另一家深陷債務問題的碧桂園則大漲，港股碧桂園現漲7.4％報0.87港幣，成交值4.27億港幣。其餘房企也有不俗漲幅，綠城中國、花樣年均漲逾7％；龍湖開盤一度漲10％，現漲2.43％報16.84港幣，成交值3.07億港幣。
港股大盤恒生指數28日開盤大漲，盤初漲幅一度超600點、漲近3.4％報18,564點，現漲幅逾322點、漲1.8％報18,279.03點，成交值458.74億港幣。
受外界關注的港股中國恒大28日恢復交易，恒大開盤後大跌近87％股價報0.22港幣，現跌幅收斂至79.7％股價報0.335港幣，成交值3.04億港幣。值得注意的是，恒大將在28日晚進行債權人協議安排會議，一系列會議將自下午6時開始舉辦。
另一家深陷債務問題的碧桂園則大漲，港股碧桂園現漲7.4％報0.87港幣，成交值4.27億港幣。其餘房企也有不俗漲幅，綠城中國、花樣年均漲逾7％；龍湖開盤一度漲10％，現漲2.43％報16.84港幣，成交值3.07億港幣。
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