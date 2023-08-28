受外界關注的港股中國恒大28日恢復交易，恒大開盤後大跌近87％股價報0.22港幣，現跌幅收斂至79.7％股價報0.335港幣，成交值3.04億港幣。值得注意的是，恒大將在28日晚進行債權人協議安排會議，一系列會議將自下午6時開始舉辦。

另一家深陷債務問題的碧桂園則大漲，港股碧桂園現漲7.4％報0.87港幣，成交值4.27億港幣。其餘房企也有不俗漲幅，綠城中國、花樣年均漲逾7％；龍湖開盤一度漲10％，現漲2.43％報16.84港幣，成交值3.07億港幣。