布袋戲生動有趣的演出，與饒富趣味的對白，吸引不少大小朋友的喜愛，也成了傳承母語的一個管道。在暑假即將結束的時候，美濃客家文物館於26日下午在館舍兒童探索區室內演出客語布袋戲，邀請「山宛然客家布袋戲團」演出經典劇目《武松打虎》，老少咸宜的劇情吸引不少愛好偶戲及客家文化的鄉親朋友蒞臨欣賞，也讓親子在歡樂氣氛中度過一個美好的午後時光！

《武松打虎》老少咸宜的劇情吸引不少愛好偶戲及客家文化的鄉親朋友蒞臨欣賞。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

美濃客家文物館收錄豐富文物典藏外，也致力於舉辦多元活動，推動客家文化之傳承與創新。高雄市客委會主委楊瑞霞表示，美濃客家文物館112年陸續舉辦美濃藝穗節科技互動展、黃淑蓮女士台灣情畫展、山宛然客家布袋戲等多元活動，增進族群交流與年輕後生親近客家及接觸客語的機會。期待未來和更多藝文人士合作，碰撞出創新的火花，帶給民眾多元豐富的客家藝文饗宴。

一般傳統布袋戲技藝以閩南福佬語系為主，山宛然客家布袋戲團另闢蹊徑，是少數能使用客語演出的布袋戲團，曾走訪美國、捷克、阿根廷、日本、馬來西亞等多國演出及文化交流。《武松打虎》是布袋戲國寶大師陳錫煌傳承之傳統劇目之一，是一齣布袋戲入門的戲劇。劇情是某村老虎為患，官府懸賞勇士擒抓老虎。村中有武功高強的兄弟帶著武器前往打虎，但打虎不成反被老虎追，危急之中主角武松出現，三兩下就制服了老虎。當中展現戲偶英雄走路和丑角走路的細膩動作，也可以觀賞到戲偶使用武器的招式，動物偶栩栩如生的操演，呈現精細的操偶技藝。武松與店小二詼諧對白，現場觀眾看得笑呵呵!

大小朋友上台練習操偶。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

本次邀請山宛然客家布袋戲團演出，觀眾在聽《武松打虎》故事的同時，也能欣賞客家曲調賣酒歌與棚頭鑼鼓，從偶劇中學習客家話、客家音樂與文化特色，非常適合親子同樂，演出結束後的操縱戲偶體驗，小朋友直呼以為很簡單，沒想到實際操作起來不太容易呢! 從偶戲到動手做，都令觀眾留下深刻的印象。