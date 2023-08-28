Artisan的呼籲將增加執行長安德森(Bill Anderson)的壓力。安德森從瑞士競爭對手羅氏調來，於今年6月接任執行長。安德森受命重振拜耳的股價，拜耳的股價表現一直落後於競爭對手，但美國除草劑訴訟的成本，壓低了公司股價。

Artisan的投資組合經理David Samra說，希望拜耳公司為非處方藥和製藥部門找到新的所有者。Artisan說，拜耳有「一系列問題」，包括「債務過多」。

執行長安德森本月表示，在稽核多元化企業的戰略和結構時，他不排除任何選項，「不留任何餘地」。

Artisan是拜耳的第16大投資人。該公司並未透露其持股規模。

Artisan還建議「把股息削減到零，因為公司需要資金來有效運營，並重新投資業務」。

Samra說，拜耳只有農業科學(Crop Science)部門具有「長期優勢」，而非處方醫療產品和藥品部門的「規模較小」、利潤率較低，放在別人手中可能更有價值。

拜耳的農作物種子和殺蟲劑的農業科學部門表現一直穩定，拜耳並為相關農業產品的全球第二大供應商，貢獻了拜耳約一半的銷售額。