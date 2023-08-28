基隆一名男子小明（化名）因不滿前女友提出分手，竟在臉書公開社團上張貼前女友1張「裸胸照」洩憤，最後害自己吃上官司。法官考量小明犯後坦承犯行，並賠償前女友35萬元達成和解，依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。

據判決書指出，小明（化名）與A女原為男女朋友關係，小明因不滿A女提出分手，去年10月17日，在臉書公開社團張貼其先前取得之A女裸露胸部私密照片之連結，並公布連結之密碼，同時將貼文權限設定為公開，以此方式使不特定多數人均得透過連結網路之方式加以觀覽；A女發現後氣到報警處理。

法官認為，小明將A女裸露胸部之影像連結張貼至社群網站臉書社團，並將權限設定為公開，使不特定網路使用者均得以觀覽，已觸犯刑法第235條第1項「以網際網路供人觀覽猥褻影像罪」。

法官審酌小明未能理性行事，竟將A女裸露照片供人觀覽；考量其犯後坦承犯行，並與A女以35萬元達成和解之犯後態度；法官依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。

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