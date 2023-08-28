為提升道路瀝青混凝土材料品質，北北基桃今共同簽署「基北北桃道路共好計畫-瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」。（陳慰慈攝）

為進一步提升道路公共工程瀝青混凝土材料品質，新北市、台北市、基隆市及桃園市今共同簽署「基北北桃道路共好計畫-瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」，預計2024年起攜手合作，提高瀝青混凝土廠的品管能力，共同提升廠商出料水準，促進產業發展，打造更佳的公共工程品質，讓北北基桃公共工程品質全面升級。

新北市副市長陳純敬出席致詞表示，現在對市政建設與市民服務講求效率，道路鋪面更是服務市民項目內重中之重，因為每個人出門離家就看到鋪面，所以各縣市對鋪面養護效率提升都絞盡腦汁。

陳純敬說，新北市幅員遼闊，如何提升鋪面養護效率是最重要養護課題，北北基桃4縣市有1000萬人口，透過有區域共治，在鋪面養護過程中，大家有共同資源互相協助，尤其是縣市交界區，如瑞芳料源不足可請基隆支援，彼此互相交流，讓北部區域道路養護能有更精進的表現。

工務局長祝惠美表示，基北北桃約有20多家瀝青混凝土廠，過去配合公共工程供料的瀝青廠，都需有認證機制，本次推動「基北北桃道路共好計畫」，從原料著手才能夠根本提升瀝青混凝土品質。

養工處長簡必琦說明，將從公共工程瀝青混凝土契約的原料著手，要求瀝青混凝土廠商必須透過第三方評鑑專家輔導並認證完成驗廠機制，供應穩定材料鋪築，提升道路工程品質。驗廠機制分為「行政管理」、「生產管理」及「品質管理」三個面向，由評鑑工廠材料源頭開始把關，再透過人員訓練、生產設備的維護頻率及品管系統的建立模式，提升瀝青混凝土材料品質和人員管理能力，使第一線瀝青混凝土廠具備材料管控能力。

今天代表各縣市出席「基北北桃道路共好計畫-瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」的4縣市工務單位首長分別是基隆市工務處副處長黃毅維、台北市工務局長黃一平、新北市工務局長祝惠美、桃園市工務局長汪在宙等4人，在營建署總工程司游源順、中央大學教授林志棟等人見證下，共同簽署備忘錄承諾提升瀝青混凝土品質，守護用路人安全。