新北市三重警分局追查去年底詐騙集團車手案件，後續查出24歲李姓女子、28歲張姓男子、24歲林姓男子及27歲蕭姓女子涉嫌擔任詐騙集團幹部，其中李女的丈夫係海山警分局警員，不排除丁員可能與詐騙集團有不當接觸，遂循督察系統報請檢方偵辦，經查丁員尚無積極證據可證明有參與詐騙集團行為，但曾私自查詢他人個資，將依違反個人資料保護法移送偵辦。

海山分局表示，分局獲悉丁員疑涉不法後，即向新北地檢署報請指揮自檢查辦，經調查相關資料，尚查無積極證據可證明丁員有參與詐騙集團，或利用職權予以包庇、洩密或瀆職等行為，但發現丁員曾以警政資訊系統非因公查詢年籍、素行資料及使用車輛等個資。

分局表示，丁員不當查詢個人資料部分，將依違反個人資料保護法移送新北地檢署偵辦。

據了解，丁員向督察室說明時表示，事發前只知妻子從事網拍，交往較為複雜，直到三重分局查上門，才知妻子涉嫌參與詐騙集團。