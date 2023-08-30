日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，日本H2A火箭47號機原定今天上午9時26分發射，但根據負責發射的三菱重工業表示，發射前約25分鐘，上空的風勢不符合發射條件而於上午9時左右中止發射，預計將發射延期到8月29號之後，確定新的發射日期後會再宣布。

這已經是第3度因為天候因素而延期發射。

H2A火箭47號機搭載著目標要登月的小型無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon），以及天文衛星XRISM（X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission）。

SLIM由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開發，若SLIM的計畫成功，將是日本第一個登陸月球的探測器。

JAXA盼SLIM展現高精確度，給它取了「月球狙擊手」（Moon Sniper）的暱稱，以降落在距離月球上特定地點100公尺以內為目標，遠低於通常的數公里誤差範圍。

衛星XRISM可觀測銀河、黑洞散發出的X射線，有助於研究宇宙形成的過程等。

日本現今主力火箭H2A是JAXA及三菱重工業共同開發，2001年起投入運用，2007年發射的事務轉而由三菱重工業負責。

發射H2A火箭47號機，是今年3月日本最新國產主力運載火箭H3一號機發射失敗後，備受矚目的火箭發射。