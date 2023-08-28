力達第二季合併營收回升至12.85億元、營業利益1.74億元、稅前淨利1.71億元、本期淨利1.13億元、EPS從去年同期0.79元增加至0.97元，也優於第一季EPS為0.55元，創近五年同期新高。

力達上半年合併營收為20.92億元、營業利益2.79億元、稅前淨利2.69億元、本期淨利1.76億元、EPS由去年同期1.37元增加至1.52元，改寫近五年同期新高。7月合併營收4.49億元，年增2,37％；前七月合併營收25.43億元，年減幅縮減為5.15％。

力達表示，利達在大陸福建泉州購入5.62萬坪土地，斥資人民幣6.8億元建新廠，今年1月已將舊廠產線，以及採購、生產及銷售部門搬遷至新廠，生產高階螺桿機為主，第二季末螺桿空壓機營收占比漸增至65％，加上產品自製率提升，像是空壓機主機機頭部分外購、部分自製，新廠啟用後，目前改為自製，促使毛利率提升，是第二季及上半年獲利增加的主因。