鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布投身2024總統選戰，雲林縣長張麗善開出第一槍，怒轟其破壞在野團結。對此，一份網路投票針對總統四咖督民眾會投誰發出調查，結果讓人跌破眼鏡。

過去內容多為報導高雄市長韓國瑜、民眾黨總統參選人柯文哲的Youtube頻道《FONG.溏風報》，稍早發起最新網路投票，截至11點45分止，已有超過2.2萬人參與。

針對「郭台銘宣布以總統參選人投入2024，在四咖督的情況下，你支持哪一位？」有8%網友支持民進黨參選人賴清德、14%民眾挺國民黨參選人侯友宜、68%認同柯文哲、改變主意，力挺郭台銘的為11%。

對於郭台銘宣布參選總統，網友紛紛留言表示、「本來還在猶豫要不要回台灣投票，但看到一個不守承諾的人要參選，因此無論機票多貴，都會回台投給柯文哲。」、「本來不想回鄉投票因郭要參選，全家大小全力支持柯文哲」、「我唯一支持侯友宜！加油！唾棄不守信用的人！」。

不過也有民眾直言，「這裡算不算同溫層，但也只能希望這裡的結果可以跟明年投票的結果一樣」、「恭喜賴桑，直取總統寶座」、「老實說，你們真不用啥民調！！勝負已定！！恭喜賴」、「在野團結都不一定能贏，何況裂解？！這樣下去只有恭喜賴功德了」。