天后李玟（CoCo）生前參加陸綜《中國好聲音》抗議賽制，遭不公平對待引發風波，節目過往的黑料也被挖出，節目因此遭停播，有不少《好聲音》學員則在昨陸續發文為節目洗白，強調參加節目沒有花任何費用，時機敏感不免引發外界聯想，同時，陸網也驚曝對話截圖，上面寫的是：「今年參賽的選手們要一個個發微博去證明自己沒有花錢了」、「內部已經發了通知和要求」。

儘管《好聲音》因遭調查而停播，仍爆出人民幣50萬（約台幣220萬元）買導師轉身、花錢就能晉級等傳聞，而今年參加《好聲音》的學員袁藝菲昨（27日）就逆風發文：「我沒有看到所謂50w一個轉身的黑幕，我也沒有感受到節目組任何一個人對我的不尊重」，表示錄影的來回機票和住宿費不到人民幣1萬元（約台幣4萬4千元）都由節目組報銷，錄影現場有便當，妝髮和服裝也不收費。

同為學員的李在溪也在微博強調：「沒有為了上節目、轉身支付費用」，沒有受過演組粗暴對待，「參加節目食宿費用都由導演組支付的；導演組在錄製地安排了住宿，來回差旅也都是憑發票報銷了的」，參賽的台灣選手柏霖也在昨發文，為節目澄清：「我本人及我的公司絕無與中國好聲音有任何金錢往來，有的也只是交通費和住宿費的報銷費用！」

各學員恰好在昨下午陸續發聲，時機敏感不免引發外界聯想，同時，音樂博主「音樂先聲」就曬出群組對話截圖，上面寫：「很快，今年參賽的選手們要一個個發微博去證明自己沒有花錢了」、「拭目以待」、「剛剛內部已經發了通知和要求」，《好聲音》後續會如何發展，外界都持續關注。