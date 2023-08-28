林道遠（左）、靜香。（中天提供）

中天綜合台《同學來了》明（29日）晚9點播出「恐怖！家裡有『老虎』，小小孩的『苦』誰人知」，曾雅蘭高壓的教育方式讓孩子留下陰影，她尤其在意考試成績，「我以前的確蠻嚴格的，功課沒寫工整就撕掉或擦掉，考試沒有90分，少1分打1下。」侯昌明也補充：「小孩在寫功課，看到她的狠勁，愛的小手不用打在身上，小孩就會怕。」

他們的女兒曾因此壓力大到不想回家，「她每天回來都愁眉苦臉，有一次她跟我妹出去玩，要回來的時候她就跟我妹說，『阿姨，我可不可以請妳幫個忙，我不想回家，可不可以再帶我出去，去哪裡都好』」。曾雅蘭事後得知此事，雖然難過也決定改變教育小孩方式，終於跟女兒成為最好的朋友。

她透露，過去教育小孩時，認為小孩一定要有規矩，有次兒子爬上麻將桌把牌弄得亂七八糟，她已經出言警告「牌掉到地上，木地板會壞掉」，但兒子依然不聽，還抓一把麻將往地上、牆上丟，曾雅蘭當下給孩子3次認錯道歉的機會，不料孩子堅不認錯：「我給他3次機會，他都不講話，我就說『既然你的手會做壞事，那我就把他綁起來，反正你也用不到』，我把他手抓起來，他可能嚇到就一直哭，但從那次之後，他真的從來沒丟過東西。」

林道遠不認同高壓的教育方式：「我以前也算嚴格，但自從兒子出狀況後，我做了一些轉變，因為我發現他有欺騙行為，譬如被罵的時候，他會選擇先逃避，更嚴重的是，他在學校拿了不屬於他的東西回來。」改變教育方式也讓父子之間拉近距離：「我去學他喜歡玩的東西跟他當朋友，現在他都會把心裡話跟我說，父親節他還傳語音說『爸爸我愛你』。」

但靜香覺得愛的教育容易變成溺愛：「愛的教育也不能讓小孩爬到頭頂上，我最近一直覺得他太寵小孩，兒子常常命令他陪他玩，我就覺得小孩怎麼可以這樣對爸爸講話？」而林道遠因為參考專家的分析，認為軍事教育會讓小孩有壓力，甚至還會造成心理創傷，所以覺得還是要換個方式跟小孩相處，更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。