【全程字幕】郭台銘宣布參選2024總統 民眾黨：柯文哲仍是民調最高在野參選人 @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘今日上午宣布以獨立參選人身份投入下屆總統大選，並稱參選是為整合國民黨、民眾黨。對此，民眾黨回應，民主社會還是尊重郭的參選權利，有注意到在記者會當中，媒體有拋出不同的疑問，這些疑問也是目前民眾所關心的，郭還是要持續說服選民。

不過，民眾黨強調，民眾黨總統參選人柯文哲依舊還是目前民調最高、最具實力的在野參選人，一直有非常穩定的支持力量，仍會盡力整合。