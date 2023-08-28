美國聯邦機構調查近5000名機師，懷疑有人醫療紀錄不實，一面向飛航當局匿報身心障礙開飛機為業，一面又藉病情領取退伍殘疾福利，而相關病灶恐使他們不適合飛行。

「華盛頓郵報」透過訪談與掌握到的文件披露，被調查的機師均為退役飛官，他們向美國聯邦航空總署（FAA）稱自己健康狀況能負擔飛行，卻未依法通報自身正領取身心殘疾相關的退伍福利。

美國退伍軍人事務部的調查人員2年多前藉由交叉比對聯邦機構資料庫而發現這個情況，但聯邦航空總署卻未將細節公諸大眾。

聯邦航空總署發言人李納（Matthew Lehner）在答覆華郵的聲明中坦承他們對約4800名「可能涉及醫療紀錄提交錯誤資料或登載不實」的機師調查，目前約一半的案件已查畢，聯邦航空總署已對約60名「顯將危機飛安」的機師下達停飛令。

不願具名的知情官員透露，接受調查的機師裡約600人有駕駛民航客機執照，其他人則多為能應聘飛貨機、為企業客戶或旅遊公司駕機的商用執照。

專家們表示，這項調查凸顯聯邦航空總署用於篩選飛行員的醫療系統長年存在漏洞，未通報的健康風險數量之大，已對飛安構成風險。

儘管機師們必須定期通過政府委託的健檢，但這些檢查通常草率。據業內的健檢醫師透露，聯邦航空總署在諸如憂鬱症或創傷壓力症候群等一些本就難以查出的病症項目，竟倚賴機師自行通報。

多位不願具名的聯邦航空總署醫師和卸任官員透露，許多退役飛官大玩兩面手法，告訴聯邦航空總署時極小化自身病況以便能繼續駕機，但面對退伍軍人事務部時又誇大身心病症，以盡可能領取殘疾支付。

華郵所取得相關聯邦合約紀錄顯示，聯邦航空總署的航空醫療辦公室去年起撥付360萬美元雇請醫學專家和相關人士，重新檢閱5000名「對大眾飛安有潛在風險」機師的認證紀錄。

美國退伍軍人事務部督察長辦公室2019年展開相關調查，當時是懷疑有機師可能不實詐領身心殘疾補助金，於是交叉比對自身的殘疾補助發放紀錄與聯邦航空總署內退役飛官民航機師紀錄，因而發現問題。美國約1/3的商用及民航機師是退役飛官。

美國自2009年起即無民航客機空難紀錄，其他形式的商用飛行也相對安全。但專家懷疑近年國際幾起矚目空難恐與機師自殺脫不了關係，包含去年中國東方航空一架班機飛入山中撞毀、德國廉航「日耳曼之翼航空」（Germanwings）一架班機2015年墜毀法國阿爾卑斯山等。（譯者：陳亦偉）1120828