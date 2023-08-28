如何刺激消費拉動經濟復甦，呼籲派發現金劵的聲音始終不曾間斷。但《華爾街日報》引述知情人士說法表示，中國領導人習近平十分反對西式消費驅動型增長模式，他認為這類增長無疑是一種浪費。而這無形中也使得中國官方刺激經濟的政策流於「小修小補」，效果有限，並未能真正達到刺激經濟擴張的作用。

報導指出，經濟學家和投資者一直在呼籲中國政府採取更大膽的舉措來提振經濟，尤其是通過促進消費支出，必要時像美國在疫情期間那樣派發現金。中國加快向消費主導型經濟轉型將使經濟增長更具有長期可持續性。

不過，報導直言，了解北京方面決策的人士稱，習近平對西式消費驅動型增長模式有根深蒂固的思想上的反對。這些人士表示，習近平認為這種增長是一種浪費，與他把中國打造成世界領先的工業和技術強國的目標不符。

習近平認為，中國政府應堅持財政紀律，尤其是考慮到中國沉重的債務負擔。這些人士表示，這使得類似美國和歐洲的刺激或福利政策不太可能出台。

報導表示，習近平8月16日在中共機關刊物《求是》雜誌發表的文章中表明，中國政府希望避免採取更加西化的刺激政策。他敦促人們保持「耐心」，並強調需要避免效仿西方的增長模式。

報導還說，另一份中共黨刊《學習時報》更撰文直言，明確反對向消費者發放現金。「這種方法雖能起到一定作用，但成本太大，在中國根本不可行。」

香港大學金融學教授陳志武稱，中國的決策者長期以來都認為，與其把錢發給民眾，不如把資源調配到國有部門以便更快且更可靠地促進經濟增長。他說，中國決策層認為消費者比國有企業更加變幻莫測，更不容易掌控，消費者手中即使有了錢，也不一定會花得更多。