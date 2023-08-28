正在北京訪問的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），今早與中國商務部部長王文濤會談時表示，美國與中國保持穩定的經濟關係極其重要。

據香港《信報》報導，雷蒙多指出，全世界都期待美國和中國保持穩定的經濟關係，兩國的年貿易額超過7000億美元。她稱，這是一種複雜的關係，是一種具有挑戰性的關係，雙方當然會在某些問題上有分歧，但相信如果中美保持直接、開放和務實，將能取得進展。

報導引述王文濤表示，中美經貿關係不僅關係到兩國，還關係到全球，願與美國共同為促進兩國貿易和創造良好環境而努力。

雷蒙多27日晚間抵達北京，開始為期四天的訪問，旨在促進世界最大兩個經濟體之間的商業關係，同時宣布美國的國家安全貿易措施沒有討論餘地。

雷蒙多昨晚抵達後受到中國商務部美大司司長林峰的迎接，她將於週一和週二在北京與中國官員舉行雙邊會議，然後前往上海。美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）將陪同她出席活動。

雷蒙多25日在啟程前往中國之前對記者表示，「如果你想給這次旅行和使命加上一個口號，那就是保護我們必須保護的東西，並在力所能及的地方推廣。」 她說，「下週當我在那裡（中國）時，我不會手下留情，但我打算務實一點。」

雷蒙多是近期第四位訪中的美國高級官員，也是七年來首位訪中的商務部長。