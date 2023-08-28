在經歷一連串令人咋舌的爆料與踢爆後，中國浙江衛視宣布爭議的歌唱選秀《中國好聲音》停播。而外界估算，此舉至少將賠付7個廣告商共計超過人民幣5億元（折合新台幣約22億元）的廣告費。

根據中國媒體報導指出，中國浙江衛視官方微博於25日表示，有鑑於觀眾與網友反應《中國好聲音》的節目問題，目前正在調查中，該節目暫停播出。而在這則消息曝光後，《中國好聲音》的版權方星空華文港股就在當日大跌17.9%。而從18日爆料事件發生以來，星空華文港股就暴跌56%，市值蒸發276.8億港幣。

而報導中也提到，《中國好聲音》並非是浙江衛視官方自製節目，而是由星空華文旗下的幕後製作公司燦星文化所製作的，早在2012年時，燦星文化與浙江衛視簽署對賭協議，雙方承諾依收視率作為標準，待收視率突破一定程度後，燦星文化將可以分得廣告收入，否則將自行承擔損失。

報導中也提到，本季的《中國好聲音》共計有7間贊助商，而隨著《中國好聲音》被踢爆幕後醜聞，這些贊助商也在網路上遭受網友的責難，對品牌形象的影響難以估算。而報導中也估算，本季《中國好聲音》的廣告贊助費用，至少超過5億人民幣。如今《中國好聲音》被浙江衛視宣布停播，結合近期的醜聞事件，燦星文化有可能要面臨天價的求償。